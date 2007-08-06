Она не одна придет, она с кузнецом придет...

На выходных в Музее народного быта и архитектуры прошли дни кузнеца. Мастера показывали посетителям тайны своего ремесла: разжигали уголь, плавили металл, ковали. А посетители Пирогово могли увидеть металлические скульптуры и декоративные предметы быта, которые могут стать прекрасным украшением для любого дома.

Уже с 10 утра поле посреди музея под открытым небом заполняют кузнецы, расставляют свои принадлежности – жаровни, наковальни, а также раскладывают свои творения.

Дмитрий Кушнирук занимается художественной сваркой титана с начала 90-х. Говорит, что это для него не просто робота и способ заработать, а прежде всего любимое дело. Свои небольшие скульптуры продает за 300-400$, большие только показывает – они для него, как дети, а детей не продают.

Мехи раздувают и накаляют уголь, туда кладется металл для нагрева. Нагретый мягкий металл хорошо поддается обработке. Кузнецы делятся, что даже сейчас применяют методы, которые известны еще со времен Киевской Руси.

Мастера говорят, что для того, чтобы быть умелым кузнецом нужно полюбить это дело, потому что работа очень тяжелая. «Хотя когда привыкаешь, то уже будто и не тяжело», – говорит кузнец художественной ковки Антон Шапош.

Он работает с 2003, обычно с черными металлами. Как хобби занимается еще исторической реконструкцией. Сделал шлем рыцаря, в перспективе – весь рыцарь.

Любуйтесь, заказывайте. Ручная работа стоит дорого, но она того стоит.

Алина Мосендз