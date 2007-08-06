Она не одна придет, она с кузнецом придет...
На выходных в Музее народного быта и архитектуры прошли дни кузнеца. Корреспондент УНИАН побывала на празднике кузнечного искусства.
На выходных в Музее народного быта и архитектуры прошли дни кузнеца. Мастера показывали посетителям тайны своего ремесла: разжигали уголь, плавили металл, ковали. А посетители Пирогово могли увидеть металлические скульптуры и декоративные предметы быта, которые могут стать прекрасным украшением для любого дома.
Уже с 10 утра поле посреди музея под открытым небом заполняют кузнецы, расставляют свои принадлежности – жаровни, наковальни, а также раскладывают свои творения.
|Дмитрий Кушнирук занимается художественной сваркой титана
|Такой подсвечник создаст романтичную атмосферу свидания с капитаном Немо
Дмитрий Кушнирук занимается художественной сваркой титана с начала 90-х. Говорит, что это для него не просто робота и способ заработать, а прежде всего любимое дело. Свои небольшие скульптуры продает за 300-400$, большие только показывает – они для него, как дети, а детей не продают.
|Стоят маленькие изделия из титана 300-400$, а большие – не продаются
Мехи раздувают и накаляют уголь, туда кладется металл для нагрева. Нагретый мягкий металл хорошо поддается обработке. Кузнецы делятся, что даже сейчас применяют методы, которые известны еще со времен Киевской Руси.
|Антон Шапош занимается исторической реконструкцией
Мастера говорят, что для того, чтобы быть умелым кузнецом нужно полюбить это дело, потому что работа очень тяжелая. «Хотя когда привыкаешь, то уже будто и не тяжело», – говорит кузнец художественной ковки Антон Шапош.
|Шлем готов, дело за рыцарем
Он работает с 2003, обычно с черными металлами. Как хобби занимается еще исторической реконструкцией. Сделал шлем рыцаря, в перспективе – весь рыцарь.
|5-летняя Аня помогает кузнецам
|“титанические” изделия
|А кто-то и на свадьбе кузнечничает
|попалась...
|Такая скрипка не играет, но выглядит не хуже настоящей
Любуйтесь, заказывайте. Ручная работа стоит дорого, но она того стоит.
Алина Мосендз