Показатель ВВП, который рисует Кабмин, это еще не показатель уровня жизни населения
Аргументы из Секретариата Президента
|Виктор Бондар
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.
«Мифический рост ВВП на 10-12% на сегодня имеет обратную сторону», - сказал он.
По его словам, необходимо посмотреть также показатели на рост жилищно-коммунальных тарифов, тарифов на транспорте, в других отраслях, на рост стоимости топлива.
«То есть, у нас возникает вопрос: ВВП совпадает с этими темпами роста или нет, или экономический блок (правительства - УНИАН) рисует для себя то ВВП, которое хочет показать, а в реальности население и граждане получают совсем другие показатели в кармане и в бытовом выражении», - сказал В.БОНДАРЬ.
Он также отметил, что если ВВП выросло за счет роста производства крупных предприятий, то этот рост ощутили только собственники этих предприятий, получив большие доходы, а остальное население - наоборот, почувствовало повышение цен и стоимости жизни.
«Показатель ВВП, который рисует правительство, это еще не показатель реального уровня жизни населения», - подытожил В.БОНДАРЬ.
Как сообщал УНИАН. рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-мае т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 7,9%, в мае - 7,7%.
Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-май составил 232,509 млрд. грн., за май - 51,892 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае составил 115,1%
Справка УНИАН. При формировании Государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%.
Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию - 10,7%.
По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине в 2007 году составит 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.
По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП в 2006 году против 2005 года составил 7,1%, промышленное производство выросло на 6,2%. Инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.