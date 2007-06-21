Показатель ВВП, который рисует Кабмин, это еще не показатель уровня жизни населения

Секретариат Президента считает мифическими заявления правительства относительно роста ВВП Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

«Мифический рост ВВП на 10-12% на сегодня имеет обратную сторону», - сказал он.

По его словам, необходимо посмотреть также показатели на рост жилищно-коммунальных тарифов, тарифов на транспорте, в других отраслях, на рост стоимости топлива.

«То есть, у нас возникает вопрос: ВВП совпадает с этими темпами роста или нет, или экономический блок (правительства - УНИАН) рисует для себя то ВВП, которое хочет показать, а в реальности население и граждане получают совсем другие показатели в кармане и в бытовом выражении», - сказал В.БОНДАРЬ.

Он также отметил, что если ВВП выросло за счет роста производства крупных предприятий, то этот рост ощутили только собственники этих предприятий, получив большие доходы, а остальное население - наоборот, почувствовало повышение цен и стоимости жизни.

«Показатель ВВП, который рисует правительство, это еще не показатель реального уровня жизни населения», - подытожил В.БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН. рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-мае т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 7,9%, в мае - 7,7%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-май составил 232,509 млрд. грн., за май - 51,892 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае составил 115,1%

Справка УНИАН. При формировании Государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию - 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине в 2007 году составит 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.

По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП в 2006 году против 2005 года составил 7,1%, промышленное производство выросло на 6,2%. Инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.