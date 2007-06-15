Президент ветировал изменения в закон о приватизации госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону Украины «О внесении изменения в статью 30 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» относительно гарантийного платежа (залога) в случае обращения истца в суд о приостановке или прекращении приватизации объектов или пакетов акций».

Как сообщает пресс-служба главы государства, будет представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

В своих предложениях к закону Президент отмечает, что принятый ВР 1 июня 2007 года Закон Украины «О внесении изменения в статью 30 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» относительно гарантийного платежа (залога) в случае обращения истца в суд о приостановке или прекращении приватизации объектов или пакетов акций» не может быть подписан по таким основаниям.

Законом предлагается дополнить статью 30 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» положениями, которые предусматривают, в частности, что сторона, которая заявляет ходатайство об обеспечении иска путем запрещения совершать действия с государственным имуществом или корпоративными правами государства, должна зачесть на счет органа приватизации гарантийный платеж (залог) в размере 100 процентов начальной стоимости объекта приватизации, относительно которого заявляется требование о запрещении совершения действий. В другом же случае ходатайства об обеспечении иска судами не рассматриваются.

В связи с этим следует отметить, что предметом регулирования Закона Украины «О приватизации государственного имущества» являются правовые, экономические и организационные основы приватизации государственного имущества и имущества, которые принадлежит Автономной Республике Крым. Споры же относительно приватизации государственного имущества, кроме споров, которые возникают из публично-правовых отношений и отнесены к компетенции административных судов, решаются хозяйственным судом в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Украины (статья 30 Закона Украины «О приватизации государственного имущества»).

Таким образом, предлагаемые Законом, поступившим на подпись, процессуальные положения являются предметом регулирования не Закона Украины «О приватизации государственного имущества», а Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которым вопрос относительно предотвращения злоупотребления мерами пресечения уже урегулирован.

В частности, хозяйственный суд может обязать заявителя обеспечить его требование залога, достаточным для того, чтобы предотвратить злоупотребление мерами пресечения, который вносится на депозит хозяйственного суда. Размер залога определяется хозяйственным судом с учетом обстоятельств дела, но не должен быть больше размера заявленного ущерба (часть четвертая статьи 434 Хозяйственного процессуального кодекса Украины). Аналогичный механизм предотвращения злоупотребления мерами пресечения предусмотрен и в гражданско-процессуальном законодательстве (статья 153 Гражданского процессуального кодекса Украины).

К тому же решение вопросов как о необходимости применения залога вообще, так и о размере такого залога Хозяйственным процессуальным кодексом Украины отнесено к компетенции суда, который решает эти вопросы с учетом обстоятельств дела. При этом предусматривается, что размер залога не может быть больше размера заявленного ущерба.

Очевидно, что на практике в подавляющем большинстве случаев граждане, трудовые коллективы предприятий в результате отсутствия средств будут не в состоянии зачесть на счет органа приватизации гарантийный платеж (залог) в размере 100 процентов начальной стоимости объекта приватизации, в отношении которого заявляется требование о запрещении совершения действий, и, как следствие, обратиться в суд за защитой своих интересов с соответствующим ходатайством об обеспечении иска.

Кроме того, рассматриваемый Закон регулирует вопросы относительно перечисления со счета органа приватизации 10 (50) процентов гарантийного платежа (залога) в государственный бюджет Украины в случае частичного (полного) отказа судом истцу в удовлетворении исковых требований, однако не регламентирует порядка возвращения заявителю остальных средств гарантийного платежа (залога), как не устанавливает и самой возможности возвращения этих средств.

Все приведенное не отвечает конституционным положениям о защитыесудом прав и свобод человека и гражданина, гарантирования каждому права на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц, положений Основного Закона государства, которые запрещают при принятии новых или внесении изменений в действующие законы сужать содержание и объем существующих прав, а следовательно – принципа относительно ответственности государства перед человеком за свою деятельность (статьи 3, 22, 24, 55 Конституции Украины).

Учитывая изложенное, Президент предлагает отклонить Закон Украины «О внесении изменения в статью 30 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» относительно гарантийного платежа (залога) в случае обращения истца в суд о приостановке или прекращении приватизации объектов или пакетов акций».