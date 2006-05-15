Украине нужны фильтрационные лагеря

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ подчеркивает необходимость решить вопрос создания в Украине миграционных центров и фильтрационных лагерей для нелегалов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом он заявил сегодня на совещании с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов, на котором решался вопрос создания в Закарпатье “отстойника” для нелегалов.

В собрании также принял участие первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины, директор Департамента охраны государственной границы Украины Павел ШИШОЛИН.

Как отметили в пресс-службе, почти все, кто стремится незаконно попасть в страны Европейского Союза, пытаются сделать это через Закарпатье. На протяжении прошлого года задержано почти 5 тыс. незаконных мигрантов. За первый квартал этого года задержано 1 тыс. 139 нарушителей пограничного законодательства. С наступлением весны поток нелегалов стал расти, добавили в пресс-службе.

Как отмечали сегодня участники совещания, незаконная миграция все больше структурируется. Она теряет стихийный, спонтанный характер, и все больше подвергается влиянию разнообразных преступных группировок, получая устойчивые признаки транснациональной организованной преступности. С начала года прекращена деятельность 14 преступных группировок в составе 36 человек.

По данным пресс-службы ОГА, Закарпатье как последний перевалочный пункт на пути в Западную Европу вынуждено решать все проблемы с размещением и содержанием нелегалов. Требует неотложного решения вопроса передачи и механизм финансирования пункта временного содержания иностранцев „Павшино”. Он передан на баланс Министерства внутренних дел Украины, но УМВД Украины в Закарпатской области отказывается принимать его на баланс из-за отсутствия финансирования.

По информации пресс-службы ОГА, на протяжении последних трех лет против 120 организаторов, руководителей и пособников в незаконной переправке лиц через Государственную границу Украины возбуждено 53 уголовных дела. Вместе с тем, проведенный анализ назначения судами наказаний свидетельствует, что, как правило, осужденные получают свой срок условно. Всего же за период с 2001 года по 2005 год за организацию переправы нелегалов через границу к реальным срокам наказания осуждены 9 человек.

О.ГАВАШИ предложил обратиться к правительству с предложением решить вопрос создания в Украине миграционных центров и фильтрационных лагерей, а также централизованного выдворения нелегальных мигрантов в страны, из которых они прибыли. Актуально также введение понятия обязательного страхового залога (в сумме, достаточной для принудительной депортации иностранцев в случае нарушения ими правил пребывания). Такой залог должен удержать от побега за границу граждан «проблемных» стран (в том числе Молдовы, Грузии и других).

Вместе с вопросами внесения изменений в „миграционное” законодательство эти предложения должны изменить ситуацию в корне. О.ГАВАШИ и П.ШИШОЛИН отметили необходимость качественной координации усилий, как местной власти, так и правоохранительных структур. Результаты взаимодействия будут заслушаны в облгосадминистрации через месяц.