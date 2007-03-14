В Днепропетровске неизвестные захватили админздание лакокрасочного завода

В среду, 14 марта 2007 года, в 7:20 утра группа гражданских лиц во главе с бывшим председателем правления ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод им. Ломоносова» Юрием КОЗАКОМ ворвалась в здание заводоуправления. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя правления по административным вопросам ОАО Александр ЩУЦКИЙ.

По его словам, Ю.КОЗАК занял кабинет председателя правления завода и выставил на проходной охрану из гражданских лиц, без каких-либо знаков отличий, которые забаррикадировались внутри здания.

Люди в гражданском не пропустили в здание заводоуправления представителей действующего руководства ОАО, избранного на общем собрании акционеров 24 января этого года, а именно заместителя председателя правления по административным вопросам ОАО Александра ЩУЦКОГО и заместителя председателя правления – финансового директора ОАО Анну ЖИЛЯЕВУ.

«По словам охраны, им запретил нас пускать экс-председатель правления КОЗАК, но документально они не смогли подтвердить его полномочий. В здание пропустили только председателя Наблюдательного Совета Сергея ВАСИЛЕНКО, которому сообщили, что решением Верхнеднепровского районного суда города Днепропетровска КОЗАК восстановлен в должности», - сообщил А.ЩУЦКИЙ.

По информации представителя менеджмента, Ю.КОЗАК и представители охраны отказались предоставить им копию упоминаемого судебного решения.

Ранее, 24 января этого года, по итогам общего собрания акционеров, на котором было переизбрано руководство ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод им. Ломоносова» Юрий Козак не высказал возражений к решению собрания и добровольно подписал приказ о своем увольнении. За решение об изменении в руководстве ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод им. Ломоносова» проголосовали акционеры, владеющие более 70% акций.

На дату проведения общего собрания акционеров 24 января этого года акционерами ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод им. Ломоносова» являлись: ЗАО «Веселка» - 26%, ЗАО «ИК Синком» - 7%, ОАО «Инэко» - 5,12%, ООО «Конкорд Капитал» - 19,8%, Василенко Светлана – 8%, Бурба Станислав – 6,2%, Козак Юрий – 8%.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский лакокрасочный завод» - производит лакокрасочные материалы промышленного и бытового назначения – лаки, грунтовки, эмали, растворители. В частности, для машиностроительной, приборостроительной, мебельной, строительной и др. отраслей промышленности.