'Не хотела бы такую подругу': Огневич удивила своей правдой о Тине Кароль

Исполнительницам приписывают конфликт.

Украинская певица Злата Огневич ответила на вопрос о своей коллеге Тине Кароль, признавшись, что дружить с ней она бы не хотела.

В интервью проекту Okay Eva исполнительница высказалась относительно того, что их постоянно объединяют или сравнивают с Тиной Кароль. Однако, при этом Злата не поделилась своим мнением и отношением к подобным сравнениям, а заговорила о хейте своей коллеги.

"Несется такой хейт постоянно в сторону Тины. И очень неправильно из-за каких-то ее недавних ошибок в коммуникации нивелировать ее достижения как артистки", - сказала Огневич.

Видео дня

При этом она назвала Тину Кароль талантливой, красивой и трудолюбивой.

"В принципе, трудолюбие - это ее главный талант, я считаю так. Конечно, как подругу… я бы такую не хотела иметь себе подругу… потому что мне нравятся люди другого типа. Но я ее уважаю, как артиста и как человека, который очень многого достиг своей работой и талантом", - добавила Злата.

Напомним, ранее певицам Тине Кароль и Злате Огневич не раз приписывали конкликты и вражду, однако недавно Злата раскрыла правду об этом.

Вас также могут заинтересовать новости: