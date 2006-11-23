Тимошенко: госсобственность на ГТС - гарантия для Украины

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что государственная собственность на газотранспортную систему является “элементом гарантий для Украины против энергетического давления извне”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Берлине во время дискуссии в Немецком обществе внешней политики по энергетической проблематике, отвечая на вопрос, стоит ли передать украинскую газотранспортную сеть в частные руки. «Мы действуем в условиях, когда Украина имеет не так много действенных рычагов для обеспечения собственной энергетической независимости. И газотранспортная сеть - один из них”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. - Поэтому мы просто обязаны воспользоваться им в условиях энергетического давления извне”.

Вспомним, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, что Украина имела с Россией долгосрочные, до 2010 года, контракты о поставках энергоносителей по обусловленным ценам. Это был пакет договоренностей, ратифицированный парламентами обеих стран, в который, в частности, входили вопросы базирования ЧФ РФ, аренды земли для этого, передача России ядерного топлива и другие вопросы. Однако, Россия в одностороннем порядке разрушила эти договоренности, отмечает Ю.ТИМОШЕНКО. “При таких условиях газотранспортная система в государственной собственности остается элементом гарантий против таких односторонних шагов. Возможно, это постсоветская рефлексия, но мы должны заботиться о наших интересах”, - сказала лидер БЮТ.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что “наша газотранспортная система должна быть акционирована, она должна стать максимально публичной”.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что поставки газа в Украину не могут и не должны оставаться в руках непрозрачной компании «РосУкренЭрго».

Как сообщал УНИАН, газотранспортная система Украины находится в управлении ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» и состоит из 37,5 тыс. км. газопроводов, 71 компрессорной станции и 13 подземных хранилищ газа с общим активным объемом газа 32 млрд. кубометров.

Пропускная способность системы на входе составляет 288 млрд. кубометров газа на год, на выходе - 175 млрд. кубометров, в частности в страны Европы - 141 млрд. кубометров газа в год.