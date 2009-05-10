Участница Евровидения от России споет на украинском и русском

Украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО, представляющая Россию на «Евровидение-2009»в Москве исполняет песню «Мама» на украинском и русском языках потому, что так выразительнее передается ее образ.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал продюсер певицы Константин МЕЛАДЗЕ.

«Мне показалось, что припев на украинском более выразительно передает образ и Настину сущность. Мы решили настоять, чтобы песня была исполнена на двух языках, потому что оба языка для меня и Насти являются родными», - сказал К.МЕЛАДЗЕ.

Он отметил, что Н.ПРИХОДЬКО представит не хореографический, а психоделический номер, чтобы передать всю глубину переживаний человека, который впервые полюбил.

В свою очередь А.ПРИХОДЬКО сообщила, что во время ее выступления на экранах будет транслироваться видеоряд, где она за 1 минуту превратится в 70-летнюю женщину.

«Мне понравилось, как я буду выглядеть в старости. Я решила не делать пластических операций. Буду стареть естественным путем», - сказала она.

Организаторы сообщили, что журналисты увидят этот клип только в финале, так как в во время второй репетиции, которая состоится 10 мая, он еще будет в работе.

Н.ПРИХОДЬКО также сообщила, что осталась довольна первой репетицией: «У меня до сих пор эйфория. Я выступала раньше в «Олимпийском», но на этот раз сцена – колоссальная. Прекрасные ощущения, нужно получать удовольствие от каждой минуты на сцене», - подчеркнула она.

В тоже время она не рассказала, в чем выйдет на сцену. «Прическа и платье – пока секрет, иначе – будет неинтересно», - сказала она.