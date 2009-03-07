Ирина Фрис: один польский пограничник вел себя прилично

Преподавательница Львовского университета им. И.Франко Ирина ФРИС не верит в объективное расследование жалобы на действия работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши в превышении служебных обязанностей прокуратурой в г. Згожелец.

«Я очень сомневаюсь, что прокуратура будет вообще в этом плане что-то делать», - сказала в интервью УНИАН гражданка Украины, которую, по ее убеждению, незаконно задержали польские пограничники.

По словам И.ФРИС, об этом, в частности, может свидетельствовать решение Згожелецкого суда от 2 марта 2009 г., который не учел никаких ее аргументов и полностью поддержал позицию польских пограничников.

Она заметила, что осознает, насколько трудно доказать превышение служебных полномочий некоторыми работниками пограничной службы, которые ей угрожали, оказывали на нее давление и непристойно шутили, поскольку эти действия происходили без посторонних свидетелей.

«В Украине нет никаких прав, и они (пограничники) не обязаны людям из стран "третьего мира" показывать законы», - процитировала одно из их высказываний И.ФРИС.

«Понимаю, что у них просто не было данного закона, они его не знали, и поэтому выдумали эту причину. Но они это сказали», - добавила она.

И.ФРИС также заметила, что среди всех работников пограничной службы, с которыми ей пришлось общаться во время задержания, только один вел себя прилично и пытался удержать других от шуток и оскорбительных высказываний о ней.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Згожелецкий суд признал правомерным задержание И.ФРИС польскими пограничниками 7 января с.г. и поручил прокуратуре провести расследование превышения служебных обязанностей пограничниками в деле украинки. И.ФРИС планирует обжаловать признание правомерным ее задержание, несмотря на то, что суд заявил, что его решение является окончательным.

В то же время, в районном суде в г. Згожелец объяснили невозможность обжалования этого решения действующим законодательством Польши.

Как рассказал в интервью УНИАН председатель суда Ремигиуш КАСПЕРЕК, в Польше окончательное решение в судебных спорах принимает орган второй инстанции, которым в случае И.ФРИС был суд в г. Згожелец.

«Суд является органом, в который подают жалобу на решение первой инстанции, и поэтому он является второй инстанцией, решение которой нельзя оспаривать», - объяснил он.

Р.КАСПЕРЕКсказал, что суд признал правомерным задержание И.ФРИС, поскольку она нарушила польский закон об иностранцах от 2003 года (п. 1 и 6 статьи 88 и статьи 101) и 18 статьи Исполнительной конвенции Шенген с 1985 года.

В то же время он не смог объяснить четко, каким образом могла быть применена 18 статья упомянутой конвенции, которая регулирует дело долгосрочных национальных виз, в случае И.ФРИС, имевшей краткосрочную визу.

«Суд провел детальный анализ, аргументацию на 4 страницы, и признал, что И.ФРИС была задержана в соответствии с действующим законодательством», - сказал председатель суда.

Р.КАСПЕРЕКтакже сказал, что суд отказал консульству в предоставлении адвоката, поскольку, согласно положениям Консульской конвенции между Украиной и Польшей от 1991 года, представитель консульства теряет право представлять гражданина, когда он сам прибегает к действиям для защиты своих прав.

У конвенции "есть предостережение, что представитель (консульства) может представлять гражданина до тех пор, пока он не уполномочит кого-то делать это, или лично не начнет защищать свои права и интересы. Госпожа И.ФРИС лично приступила к защите своих прав», - сказал председатель суда.

Он подтвердил, что суд получил просьбу от самой Ирины ФРИС предоставить адвоката 27 февраля, но оно было подготовлено с формальным нарушением, поскольку на нем не было личной подписи украинки, что является необходимым для того, чтобы дело предоставления адвоката могло быть рассмотрено.

Р.КАСПЕРЕКтакже сказал, что И.ФРИС, которая принимала участие в заседании суда, могла на нем заявить о необходимости адвоката, и суд мог рассмотреть это ходатайство. По его данным, И.ФРИС этого не сделала.

Справка УНИАН. Преподавательницу польской филологии Львовского университета И.ФРИС задержали 7 января 2009 года работники Лужицкого отдела пограничной службы Польши, аргументируя это тем, что она не имела права ехать транзитом по польской территории с национальной немецкой мультивизой на 2 месяца. Украинку продержали ночь в камере, по ее словам, высказывали непристойные и оскорбительные слова в ее адрес, на следующий день заставили подписать протокол задержания, в котором она признает вину, и угрожали большими проблемами, если она этого не сделает. И.ФРИС не подписала протокол задержания и польские пограничники выслали ее в Германию, не предоставив никаких документов в этой процедуре.

Пункты 1 и 6 статьи 88 и 101 закону "Об иностранцах" определяют условия, когда проводится процедура удаления иностранца из Польши, которая не была применена к И.ФРИС.

И.ФРИС обжаловала действия пограничников в суде.

Суд в г. Згожелец 2 марта признал правомерным ее задержание. Консул Генерального консульства Украины в Кракове Олег ФИНОГЕНОВ назвал нарушением международного законодательства отказ польского суда предоставить адвоката по просьбе консульства для И.ФРИС. Сама украинка заявила, что суд не принял к сведению никакаких ее аргументов, полностью согласившись с аргументацией пограничной службы.

Судья, которая рассматривала дело И.ФРИС, объявляя приговор, заявила, что решение не подлежит обжалованию.