НАПК может предоставить полный доступ к е-декларациям только по решению суда

Об этом сообщила пресс-служба НАЗК.

«НАЗК готово предоставлять доступ к электронным декларациям чиновников только в рамках закона при расследовании конкретных уголовных дел. ...Требование о полном доступе... осуществляется на основании постановления следственного судьи или суда», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в любом другом случае предоставления полного доступа ко всем без исключения декларациям со стороны НАПК будет иметь противозаконный характер и не будет способствовать вынесению правосудных решений.

НАПК просит правоохранительные органы в дальнейшем воздерживаться от давления на Нацагентство, в частности через средства массовой информации.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

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11 ноября НАПК утвердило порядок проведения контроля и полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также утвердило порядок осуществления мониторинга образа жизни чиновников.

24 ноября заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов сообщил, что Минюст вернул на доработку в НАЗК порядки проведения проверок деклараций и мониторинга стиля жизни чиновников и просит исправить нарушения, допущенные во время их разработки.