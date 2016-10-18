Суд Киева разрешил задержать представителя Путина в Крыму и генерала ВС РФ: их будут судить заочно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, оба подозреваемых объявлены в розыск.

В пресс-службе отметили, что вчера следственным судьей Печерского райсуда удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству о подозрении бывшего уполномоченного представителя президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» Белавенцева и заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Турченюка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что Белавенцев и Турченюк в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекали военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены и способствовали ведению агрессивной войны против Украины, что привело к временной оккупации территории АР Крым и города Севастополь и другим тяжким последствиям.

«Подозреваемые объявлены в розыск, следователями-судьями дано разрешение на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительные акты в отношении указанных лиц будут переданы в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

Также в ведомстве отметили, что инкриминируемые Белавенцеву и Турченюку особо тяжкие преступления предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.