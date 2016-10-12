Оккупанты выдвигают задержанным крымским татарам подозрение в терроризме

Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

По его словам, им предъявляют обвинения по статьям 1 и 2 Уголовного Кодекса России 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в террористической организации).

«Тимуру Абдуллаеву предъявляют ст. 205.5 ч.1, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову предъявляют ст. 205.5 ч 2», – сказал адвокат и добавил: «Задержанных отвезли в управление ФСБ. Оттуда, я считаю, их поведут на суд, чтобы избрать меру пресечения. До суда они будут находиться в изоляторе временного содержания».

Курбединов подчеркнул, что во время обысков в домах в указанных крымских татар была найдена только исламская литература.

Читайте такжеМИД: Запрет Меджлиса является фактически запретом крымскотатарского народаВ то же время, российское информагентство РИА Новости. Крым со ссылкой на источник сообщило, что в некоторых населенных пунктах Крыма во время обысков задержаны руководителей запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Сегодня в Крыму оккупанты проводили новые обыски в домах крымских татар.

Позже глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил, скольких крымских татар повезли на допросы в УФСБ.