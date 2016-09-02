В сети появились фото со съемок нового фильма о святом Паисии Величковском, который выйдет в конце осени

Как сообщил на своей странице в Фейсбук основатель БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона, во время последней поездки на Святую Гору научно-исследовательская экспедиция побывала в монастыре Ксенофонт.

"Этот монастырь, как и прочие афонские обители, хранит под своими сводами величайшие святыни Великой Византии и именно там находится чудотворная икона великомученика Георгия Победоносца. Предание гласит, что во время второго иконоборческого периода, исполняя приказ императора, воины бросили икону в огонь, но она осталась невредимой. Той же ночью христиане достали икону и опустили ее в море, надеясь, что она найдет пристанище на другом берегу, где ей смогут приклониться верующие.

Спустя столетие, икона пристала к берегу Афонского полуострова, где находится монастырь Ксенофонт. На том месте, куда прибыла икона, забил источник, и сегодня тысячи верующих получают от него исцеление. Сейчас, как и на протяжении последних 40 лет, монастырь находится под духовным руководством геронды Алексия, который показывает братии живой пример монашеского послушания: поет на клиросе, работает в монастырской лавке и в саду", - рассказал Дмитрий Ворона.

По словам основателя фонда, во время общения со старцем, съемочная группа получила благословение старца и его мудрые наставления для дальнейшей работы.