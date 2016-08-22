"Писающего мальчика" в Брюсселе оденут в костюм князя Киевской Руси
06:03, 22 августа 2016Общество
2408 0
Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик" в бельгийском Брюсселе оденут в костюм князя времен Киевской Руси.
фото: УНИАН
Акция посвящена Дню Независимости Украины.
Скульптуру в одеянии князя можно будет увидеть 24 августа с 9 утра до 6 вечера, сообщает городской портал Брюсселя.
Читайте такжеСенат штата Калифорния принял резолюцию по случаю 25-летия независимости Украины
Костюм властям бельгийской столицы передало посольство Украины.
Традиция наряжать скульптуру в различные костюмы появилась в конце XVII века.
Костюмы меняются по списку, составляемому некоммерческой организацией "Друзья Писающего мальчика", на церемониях смены костюма обычно играет духовой оркестр.
Рядом с фонтаном на центральной площади города в Королевском музее расположена экспозиция костюмов, в которой представлено уже более 800 нарядов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter