"Писающего мальчика" в Брюсселе оденут в костюм князя Киевской Руси

Акция посвящена Дню Независимости Украины.

Скульптуру в одеянии князя можно будет увидеть 24 августа с 9 утра до 6 вечера, сообщает городской портал Брюсселя.

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Костюм властям бельгийской столицы передало посольство Украины.

Традиция наряжать скульптуру в различные костюмы появилась в конце XVII века.

Костюмы меняются по списку, составляемому некоммерческой организацией "Друзья Писающего мальчика", на церемониях смены костюма обычно играет духовой оркестр.

Рядом с фонтаном на центральной площади города в Королевском музее расположена экспозиция костюмов, в которой представлено уже более 800 нарядов.