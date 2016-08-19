Мэра Ромен задержали на взятке
Мэра города Ромны Сумской области задержали на взятке в 50 тысяч гривень.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«Эти средства мэр города требовал и получил от регионального менеджера одного из обществ за предоставление разрешения на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание компьютерных и кабельных сетей на территории города Ромны», - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, сначала мэр получил 10 тысяч гривень за внесение данного вопроса на рассмотрение исполнительного комитета Роменского городского совета.
Во время получения второй части в размере 40 тысяч гривень его задержали правоохранительные органы.
Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.
Роменским городским головой является Сергей Салатун.