Мэра Ромен задержали на взятке

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Эти средства мэр города требовал и получил от регионального менеджера одного из обществ за предоставление разрешения на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание компьютерных и кабельных сетей на территории города Ромны», - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, сначала мэр получил 10 тысяч гривень за внесение данного вопроса на рассмотрение исполнительного комитета Роменского городского совета.

Во время получения второй части в размере 40 тысяч гривень его задержали правоохранительные органы.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Роменским городским головой является Сергей Салатун.