В Луцке на взятке задержали руководителя колледжа

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, руководитель учебного заведения требовал 300 долларов за поступление абитуриента.

В его кабинете проходит обыск, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

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После их завершения должностному лицу будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также будет инициироваться избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.