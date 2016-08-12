В Луцке на взятке задержали руководителя колледжа
15:04, 12 августа 2016Общество
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В Луцке сегодня на взятке задержали руководителя одного из колледжей города.
Руководитель колледжа получил 300 долларов за зачисление абитуриента / Иллюстрация npu.gov.ua
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, руководитель учебного заведения требовал 300 долларов за поступление абитуриента.
В его кабинете проходит обыск, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.
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После их завершения должностному лицу будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Также будет инициироваться избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.
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