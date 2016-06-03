"Янтарные" войны на Житомирщине: полиция озвучила детали сегодняшних столкновений

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительной информации, утром 3 июня в лесном массиве вблизи села Обище произошло столкновение между местными жителями и приезжими лицами из-за участка в лесу, где возможно есть залежи янтаря.

Полицейские задержали около 10 человек из числа неместных жителей. В результате осмотра их и принадлежащих им транспортных средств огнестрельного оружия не обнаружено.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают показания для объективного воспроизведения обстоятельств и устанавливают всех участников.

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В больницу доставили двух человек с телесными повреждениями, не связанными с применением огнестрельного оружия. Обстоятельства их травмирования выясняются.

Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации события - ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство).

В то же время депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук сегодня на своей странице в сети Фейсбук сообщил, что он получил информацию о перестрелке "в селе Обище Олевского района между представителями заезжих бандитских формирований и местным населением». По информации Николайчука, крестьяне "перевернули 4 бандитских автомобиля, и отлавливают полесских террористов".