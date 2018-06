Топ-10 выступлений в финале Евровидения-2016 (видео)

В Стокгольме в ночь на воскресенье 15 мая, состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение".

Читайте такжеЕвровидение-2016: Лазарев поздравил Джамалу с победой, Киркоров жалуется на изменение правил

Голосование завершилось победой Джамалы. Кроме нее, в десятку лидеров вошли Австралия, Россия, Болгария, Швеция, Франция, Армения, Польша, Литва и Бельгия. Предлагаем вам еще раз насладиться их выступлениями.

Украина - Джамала / 1944 - 534 балла

Австралия - Dami Im / Sound Of Silence - 511 баллов

Россия - Сергей Лазарев / You Are The Only One - 491 балл

Болгария - Poli Genova / If Love Was A Crime - 307 баллов

Швеция - Frans / If I Were Sorry - 261 балл

Франция - Amir / J'ai Cherché - 257 баллов

Армения - Iveta Mukuchyan / LoveWave - 249 баллов

Польша - Michał Szpak / Color Of Your Life - 229 баллов

Литва - Donny Montell / i've Been Waiting For This Night - 200 баллов

Бельгия - Laura Tesoro / what's The Pressure - 181 балл

Согласно новым правилам Евровидения, в этом году во время финала мы не узнали, сколько украинские и российские телезрители отдали представителям оппонента в ходе смс-голосования.

В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса.

Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.

После двух полуфиналов в итоговой гонке за победу боролись представители 26 стран - по 10 прошедших с каждого полуфинала. А также страны "большой пятерки" и Швеция как победителя прошлогоднего конкурса . Сегодня на сцене в Стокгольме выступили артисты из Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, России, Сербии, Испании, Швеции, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Нидерландов, Украины, Великобритании, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Франции.