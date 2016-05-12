Тернопольский облсовет просит президента и Кабмин вернуть Почаевской лавре статус государственного заповедника

В тексте обращения говорится о том, что распоряжением правительства Виктора Януковича от 17 июля 2003 года, вопреки воле тернополян, сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры были исключены из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и переданы в бесплатное пользование на 49 лет мужскому монастырю, который принадлежит Московскому патриархату.

«Таким образом, был сделан первый шаг к передаче Почаевской лавры в собственность УПЦ (МП)», – отмечается в документе. Кроме того, это способствовало распространению пророссийских настроений среди духовенства и верующих и превращению лавры в очаг межконфессиональной и межнациональной розни, отмечают инициаторы обращения.

Депутаты Тернопольского облсовета требуют отменить распоряжение Кабинета Министров 2003 года и окончательно передать сооружения лавры в государственную собственность, а также дать возможность представителям других церквей отправлять здесь службы. «Мы хотим вернуть в собственность государства эту святыню, а потом через открытый конкурс на право пользования отдельными культурными сооружениями предоставить возможность другим церквям, в том числе и греко-католической, проводить здесь молебны и службы», – заявил Андрей Цыбульский, депутат Тернопольского областного совета от партии УКРОП.