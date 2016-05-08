В Тернополе почтили погибших во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парке Славы возле скульптурной композиции «Материнский зов» состоялся митинг-реквием по случаю 71-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 71-й годовщины завершения Второй мировой войны.

Участие в нем приняли представители местной власти, ветераны, воины АТО, общественные активисты.

Священники разных конфессий отслужили панихиду по погибшим в войне.

«Во Второй мировой войне украинцы понесли больше человеческих потерь, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые. Общие потери Украины в этой войне оцениваются в 8-10 миллионов жизней. В результате боевых действий в Украине были разрушены более 700 городов и городков, было полностью уничтожено Тернополь. Сегодня мы молимся за упокой всех, чьи жизни оборвала жестокая война. В этот день невозможно не вспомнить о наших новейший Героях – всех, кто пал в зоне проведения АТО. Пусть память об их подвиге согревает наши сердца!», – сказал во время выступления председатель облгосадминистрации Степан Барна.

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Попутно он вручил 8 жителям Тернополя и Тернопольского района отличия Начальника Генерального Штаба Вооруженных сил Украины - нагрудные знаки «Участник АТО».

Затем участники мероприятия отправились на Микулинецкое кладбище, где возложили цветы к могилам жертв сталинских репрессий, воинов, погибших в годы Второй мировой войны, и бойцов АТО.