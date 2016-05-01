Верховный суд РФ отказал в кассации незаконно осужденному крымчанину Костенко

Об этом адвокат Костенко Дмитрий Сотников сегодня сообщил на своей странице в Facebook.

По данным адвоката, соответствующее постановление Верховный суда РФ вынес 20 апреля.

Также Сотников обнародовал скан-копию постановления суда, согласно которой суд постановил отказать в передаче кассационной жалобы адвоката о пересмотре приговора «Киевского райсуда Симферополя республики Крым» от 15 мая 2015 года, апелляционного постановления «верховного суда республики Крым» от 26 августа 2015 года и постановления президиума «верховного суда республики Крым» от 24 февраля 2016 года о пересмотре приговора для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

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Как сообщал УНИАН, Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый «Киевский районный суд г. Симферополя» приговорил Костенко по статье 222 ч.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) к наказанию сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

13 апреля 2016 г. адвокат сообщил, что в городе Кирово-Чепецк (Кировская область) районный суд отказал в условно-досрочном освобождении Костенко. На то время он отбыл наказание сроком 1 год и 2 месяца (треть), остаток срока составлял 2 года и 4 месяца.

По российскому законодательству, за незначительные преступления и преступления средней степени тяжести условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбывания осужденным не менее одной трети срока наказания. Учитывая это Костенко подавал соответствующее прошение в Кирово-Чепецкий районный суд.