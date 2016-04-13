В России осужденного "майдановца" из Крыма вместо условно-досрочного освобождения отправили в изолятор

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил адвокат Костенко Дмитрий Сотников.

«Нам отказали в условно-досрочном освобождении. Мотивировочной части пока нет, но я думаю, что отказали в связи с тем, что Костенко не признал обвинения в свой адрес, и в связи с тем, что на него были наложены взыскания», - сказал Сотников.

Он отметил, что защита будет обжаловать данное решение.

В частности, адвокат сообщил, что на Костенко вчера наложили взыскание за то, что он якобы не поздоровался с сотрудниками колонии, и поместили в ШИЗО (штрафной изолятор).

При этом он отметил, что представитель колонии пришел на заседание суда абсолютно неподготовленным и не смог сказать, за что на Костенко были наложены взыскания.

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«В итоге после неоднократных допросов суда представитель колонии сказал, что Костенко отправили в ШИЗО потому, что он не поздоровался с сотрудниками колонии», - сказал Сотников.

При этом он отметил, что в ШИЗО отправляют на сутки или пять суток за нарушение режима, и на данный момент нет информации, сколько времени Костенко проведет в изоляторе.

«Колония ничего не представила суду, кроме того, что он не работает, потому что нет рабочих мест. Сейчас Костенко находится на учете как экстремист. В связи с чем его поставили на учет, представитель колонии тоже не сказал», - отметил адвокат.

На судебном заседании по делу Костенко присутствовал консул Украины.

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Как сообщал УНИАН, Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый "Киевский районный суд Симферополя" приговорил Костенко по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) к лишению свободы сроком на 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

На сегодняшний день он отбыл наказание сроком 1 год и 2 месяца (треть), остаток срока составляет 2 года и 4 месяца.

По российскому законодательству, за незначительные преступления и преступления средней тяжести условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее трети срока наказания. Учитывая это, Костенко подал соответствующее прошение в Кирово-Чепецкий районный суд.