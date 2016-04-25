На Харьковщине выявили подпольный мини-завод по изготовлению бензина (фото)

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Харьковской области.

Отмечается, что на прошлой неделе в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в Харьковской области провели обыски по месту изготовления и хранения горюче-смазочных материалов.

Было обнаружено и изъято оборудование, которое предприниматель использовал для изготовления фальсификата, 67 тонн бензина и 6,6 тонны дизельного топлива. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет порядка 3,09 миллиона гривень.

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Установлено, что 55-летний харьковчанин наладил массовое производство бензина и дизельного топлива, добавляя присадки для повышения октанового числа нефтепродуктов. Полученный продукт бизнесмен реализовывал на территории Харькова и области.

Сейчас работники налоговой милиции проводят мероприятия по установлению каналов поставки сырья и мест реализации указанных горюче-смазочных материалов. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.