Во Львовской области госпитализированы 12 пострадавших при столкновении двух автобусов, среди них - 4 детей

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, в салоне автобуса Shaolin на момент столкновения находилось 30 пассажиров, в автобусе «БАЗ» - 15 человек.

Читайте такжеВо Львовской области столкнулись два пассажирских автобуса: госпитализированы более 20 человекВ результате ДТП пострадал 21 человек, 12 госпитализированы в нейрохирургическое и травматологическое отделения Червоноградской городской больницы, среди них - 4 детей (самому младшему из пострадавших 4 года).

У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работали спасатели, медики, сотрудники полиции, в целом в составе 38 человек и 13 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области 11 марта произошло столкновение двух пассажирских автобусов. По словам руководителя пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольской, в 17.00 в селе Бендюга Сокальского района произошло столкновение двух пассажирских рейсовых автобусов: Shaolin сообщением Червоноград-Яструбичи и «БАЗ» сообщением Червоноград-Радехов-Щуровичи.

По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса Shaolin нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом «БАЗ».