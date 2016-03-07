В Киеве 25-летний водитель "Лексуса" влетел в остановку, сбив насмерть мужчину

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

Событие произошло на остановке "Сады" на улице Богатырской на северной окраине города.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое граждан, которые находились на остановке: мужчина 1970 года рождения погиб, а 24-летнюю девушку с телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу.

Кроме того, в медицинское учреждение попал и 30-летний пассажир иномарки.

Водителя и еще одного пассажира не госпитализировали.

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Место происшествия подробно осмотрела следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили участников и свидетелей события. Водителя легковушки доставили в больницу для проведения освидетельствования с целью проверки степени алкогольного или же наркотического опьянения.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после проведения всех необходимых экспертиз и других следственных действий будет установлен механизм дорожно-транспортного происшествия и причины, которые привели к нему.