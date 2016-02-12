В Закарпатской области активисты заблокировали около 50 фур с российскими номерами

Об этом сообщила журналист и активистка, которая помогает в организации блокады, Алла Хаятова.

По ее словам, акцию, которая начиналась с условным названием «Вежливая блокада», сегодня уже переименовали в «Медвежью блокаду».

«Это название ироническое, но частично оно связано и с символикой Закарпатья, ведь на нашем гербе есть медведь», - уточнила Хаятова.

Журналистка добавила, что сейчас перекрыты все перевалы, ведущие в Закарпатье, чтобы автомобили с российскими номерами не смогли проехать в Европу.

«Активисты останавливают машины с требованием развернуться и возвращаться домой. Мы очень вежливо говорим с водителями, просим их понять нас: во время войны, которую ведет российская сторона, мы не можем позволить ее транспорту и товарам страны-оккупанта передвигаться по территории нашего государства», - сообщила Хаятова.

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По ее словам, грузовики с белорусскими, латвийскими и другими номерами, которые также ночью въезжали на территорию Закарпатья, спокойно пропускали.

«Так же мы пропускаем российские грузовики, которые заезжают к нам из Европы. Пожалуйста, заправляйтесь здесь, оставляйте деньги, проезжайте и главное - не возвращайтесь», - сказала журналистка.

По ее словам, участие в акции, к которой ночью присоединилась Львовская область и утром - Волынская, принимают "Правый сектор", ОО "Карпатская сечь", Союз участников боевых действий в АТО, «Побратимы Украины г. Ужгород», Волонтерский корпус Азова.

«Также присоединились к нам отдельные политические силы, но я не считаю нужным называть их», - сказала Хаятова.

Она рассказала о ночном инциденте, когда одна из фур пыталась прорвать блокпост участников акции, но ее удалось остановить и развернуть.

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Как сообщалось, во Львовской области утром около 20 общественных активистов начали акцию по недопущению выезда с территории Львовской области в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. Активисты проводят акцию на отрезке международной трассы Киев-Чоп в селе Конюхов Стрыйского района. Они останавливают для выезда из Львовской области фуры с номерными знаками Российской Федерации, следующие в направлении Закарпатья.

Кроме того, с 8.00 в селе Горняки Волынской области вблизи пункта пропуска «Доманово» через белорусско-украинскую границу активисты блокируют проезд грузовиков с российскими номерами. В акции по блокированию грузовиков с российскими номерами принимают участие около 70 активистов «Автомайдана», «Самообороны Волыни», «Союза воинов АТО» и др.