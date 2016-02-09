В суде по делу Корбана в течение 6 часов допросили только двоих свидетелей

Как передает корреспондент УНИАН, начиная с 11.00, в суде допросили только двух представителей Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, которые являются свидетелями со стороны обвинения.

Адвокаты Корбана выясняли у свидетелей, является ли стентирование медицинской операцией, и получили ответ, что это не операция, а интервенционная процедура.

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Кроме того, адвокатам так и не удалось выяснить, кто конкретно из медицинских работников Института Амосова дал разрешение на доставку Корбана в Днепровский районный суд в Киеве после проведения ему стентирования 25 декабря.

В настоящее время судебное заседание продолжается. Сейчас суд допрашивает врача “скорой медицинской помощи”, которого вызвали к Корбану в ходе судебного заседания Днепровского райсуда.

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Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.