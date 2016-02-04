В Житомирской области задержали 7 незаконных копателей янтаря, изъяв 3 дизельных мотопомпы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Житомирской области, группа состояла из пяти жителей города Ривне, жителя Киева и жителя Олевского района Житомирской области.

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Злоумышленники были задержаны на организованных ими незаконных рудниках работниками специальной рейдовой группы, в которую вошли сотрудники прокуратуры, Управления защиты экономики Нацполиции в области, СБУ и местные полицейские.

В незаконном промысле копатели использовали три дизельных мотопомпы, 10 пожарных рукавов, и другие приспособления для добычи янтаря. Полицейские всё оборудование изъяли.

По факту нарушения правил охраны недр открыто уголовное производство по ч.2 ст.240 УК (нарушение правил охраны недр).

Продолжается досудебное расследование.

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