В Киеве под проливным дождем начался концерт Сэра Пола Маккартни. Британский певец поздравил своих преданных фанатов, которых на Майдане Независимости собралось десятки тысяч на почти безукоризненном украинском "Привіт, друзі!". Первая композиция, которая прозвучала, - "Baby, you can drive my car".