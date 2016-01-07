Из-за непогоды движение на части дорог Одесской и Запорожской областей перекрыто

Об этом сообщает пресс-служба управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

"С целью недопущения аварийных ситуаций на автодорогах Запорожской и Одесской областей ограничено движение грузового, крупногабаритного и пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

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Ограничения действуют на следующих участках автомобильных дорог:

– автодорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта – от г. Запорожье до границы Херсонской области;

– автодорога М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск – от границы Херсонской области до границы Донецкой области;

– автодорога Р-37 Энергодар-Васильевка-Бердянск – от г. Энергодар до г. Бердянск;

– автодорога Т 08-03 Запорожье-Мариуполь – от г. Запорожье до границы Донецкой области.

Также в Нацполиции отметили, что движение ограничат на дорогах территориального, областного и местного значения в следующих районах: Запорожском, Ореховском,Гуляйпольском, Пологовском, Куйбышевском, Розовском, Бердянском, Приморском, Черниговском, Приазовском, Мелитопольском, Токмакском, Михайловском, Веселовском, Акимовском, В. Белозерском, К.-Днепровском, Васильевском.

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Кроме того, ограничения действуют на всех направлениях сети дорог общего пользования Одесской области.

"Правоохранители напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. В условиях снегопада необходимо пользоваться ближним светом фар, придерживаться скоростного режима и правил парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - отметили в полиции.

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Напомним, что по сообщению Гидрометцентра Украины, 7-8 января в Украине ожидаются сложные погодные условия – снег, метели, сугробы, дождь и гололед, температура воздуха – до 5 градусов мороза.