Эксперт заявил, что отсутствия огромной доли банковской наличности не заметили клиенты, СМИ, аудиторы, не сообщил банк, однако БЭБ заявил, что это было – и суд принял это как основу для обвинений.

Дело об исчезновении из "Приватбанка" 5 млрд грн наличных в канун Нового года, в чем Бюро экономической безопасности обвиняют тогдашнего владельца банковского учреждения, и у правоохранителей нет шансов выиграть. Ведь против них будут логика и арифметика.

Такое мнение на собственной странице в соцсети высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, слишком много противоречий всплывет во время судебного слушания.

Первое из них - утверждение следствия о пропаже 5 млрд грн, которых не было в кассе "Приватбанка", а их наличие было якобы "имитировано". И это очень удивляет эксперта, отмечающего, что это происходило 31 декабря 2013 года когда был годовой отчет, и все считали очень тщательно. Так, согласно ему 31 декабря наличности у "Приватбанка" было 7,3 млрд грн и вот следствие считает, что куча людей, которые делали отчет, не увидели отсутствия 5 млрд грн, или 68% их физического наличия.

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"А соответствующие органы точно не получали никаких сигналов ни 31 декабря 2013, ни в январе 2014-го, ни когда-либо потом до сих пор – "спасайте, где-то делось более 12 тонн наличности, все пропало, банк банкротится!" - иронизирует эксперт, говоря о невозможных объемах "пропажи".

Конечно же, говорит эксперт, можно сказать, что эта наличность была скрыта, но как. Первое что приходит на ум – это банкоматы, которых у "Приватбанка" тогда было 8000 единиц. Но как говорит эксперт для всех банкоматов надо около 4 млрд грн в день. К тому же, те 2,3 млрд грн что вроде бы остались (5 млрд грн что "исчезли" вычесть от 7,3 млрд грн. которые были по отчету в кассе) смогли бы лишь наполовину удовлетворить потребности украинцев в наличности.

"На улице канун Нового года, праздник – народ массово снимает наличные, чтобы закупиться продуктами, подарками, запастись деньгами "на после праздников". Плюс бушует Майдан. И часть граждан снимает наличные с карточек еще и чтобы запастись наличными, продуктами длительного хранения "а вдруг что" и всевозможным, что надо для поддержки майдановцев. Я помню, что улицы перекрывались. Отделения "временно прекращали работу", закрывались раньше или открывались позже. Такое было. А вот массовой паники "в банкоматах "Привата" нет наличных" не было. Не вспомню такого", - говорит о том, что наличности было достаточно, а значит не могло быть исчезновения 68% заявленных объемов.

То есть, как резюмирует эксперт, отсутствия огромной доли банковской наличности не заметили клиенты, СМИ, аудиторы, не сообщил банк, однако БЭБ заявил, что это было – и суд принял это как основу для обвинений.

"Ну вот серьезно: соответствующие органы за все те сумасшедшие средства, на которые их удерживает государство из наших налогов и целевой помощи партнеров не напряглись найти нормальные, хотя бы реальные поводы для предъявления обвинений Коломойскому? Ну же очевидно, что и это обвинение рассыплется. И Коломойский таки окажется "абсолютно чистым перед законом человеком" - или почти чистым", - недоумевает Алексей Голобуцкий.

Впрочем, не это является главным, отмечает эксперт. Ведь как будет выглядеть суд, прокуроры-то неважно, а вот как будет выглядеть государство и мы все в глазах союзников?

"Которые сейчас как раз имеют очень серьезные сомнения, можно ли нам доверять финансовую помощь, когда у нас неизвестно что делается с прозрачностью использования денег и с судебными инструментами контроля за ненадлежащим использованием помощи", - предупреждает об опасности остаться без критически важной поддержки партнеров Алексей Голобуцкий.