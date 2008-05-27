ЕС отменил квоты на металл из Украины

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза упразднил квоты на импорт металлопродукции из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение принято 26 мая.

Как сообщал УНИАН, по мнению заместителя министра промышленной политики Украины Сергея ГРИЩЕНКО, после вступления в ВТО и отмены квот на поставку украинской металлопродукции в страны ЕС украинским металлургическим предприятиям не следует значительно превышать сложившихся объемов поставок в страны ЕС.

По его словам, после отмены квот ЕС на импорт украинской металлопродукции рост объемов ее поставок в ЕС не должен превышать 5%. «В случае более значительного увеличения импорта в ЕС украинского металла, это может быть воспринято как агрессия в отношении европейского рынка металла, что повлечет за собой возбуждение против украинских производителей антидемпинговых или специальных расследований», - отметил С.ГРИЩЕНКО.

Таким образом, по его мнению, не следует ожидать увеличения импорта украинской металлопродукции в страны ЕС более чем на 5%.

Справка УНИАН. В начале мая 2008 года Еврокомиссия предложила упразднить квоты на импорт металлопродукции из Украины.

Предложения предусматривали упразднить действующие соглашения между Украиной и ЕС о торговле отдельными видами металлопродукции.

18 июня 2007 года Украина и Европейский Союз подписали в Люксембурге новое соглашение о торговле металлургическими изделиями. Согласно документу, квота на импорт метпродукции из Украины в ЕС была определена в 1 млн. 320 тыс. тонн.

Соглашение предусматривало автоматическое продление на следующий год в случае, если стороны не имеют возражений. При продлении соглашения на следующий год предусматривалось автоматическое увеличение объема квот на все виды метпродукции, которые подлежат квотированию, на 2,5%. Соглашение должно было утратить силу в день, когда Украина станет членом ВТО.

Украина стала членом ВТО 16 мая этого года.