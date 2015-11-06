На сессии Каховского горсовета нардеп Хлань избил депутата от "Оппоблока" палкой колбасы (фото, видео)

Фото и видео с места события опубликовали в Интернете местные СМИ.

Скандал возник, когда Филипчук решил поздравить с избранием городским головой Каховки Андрея Дяченко, выдвиженца "БПП "Солидарность". Он вручил мэру пакет, в котором была бутылка водки, палка колбасы, консервный ключ и банка консервов «Каховка».

На заседании сессии горсовета, кроме новоизбранного депутатского корпуса, присутствовали губернатор области Андрей Путилов и Хлань, они находились в президиуме рядом с Дяченко. Во время своего выступления представитель «Оппозиционного блока» назвал избирателей, голосовавших за нового мэра, «алкоголиками», в этот момент народный депутат выхватил подаренную городскому голове колбасу и несколько раз ударил ею Филипчука.

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Хлань в Facebook прокомментировал свой поступок так: «На сессии Каховского горсовета не сдержался и слегка поколотил главу Каховского "ОБ", Филипчука колбасой. Думаю, видео вы без труда найдете в Интернете заодно и поймете мой мотив. Он оскорбил почти четыре тысячи каховчан, поддержавших Дяченко, назвав их алкоголиками. Не сдержался, но думаю на моем месте так поступил бы каждый".

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Он также добавил: "Понимаю, мою реакцию нельзя назвать нормальной, но для того уровня дискуссии, который задает "Оппоблок", как раз она подходит. Все никак не могут смириться, что время уходит. Довели страну до нищеты, до войны и ждут благородства?».

Филипчук считает, что своим выступлением он «напомнил, благодаря кому Дяченко стал мэром города», а факт избиения расценивает как нанесение телесных повреждений и уже подал заявление в милицию.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Андрей Тетерук («Народный фронт») ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от «Батькивщины» Александру Кужель.