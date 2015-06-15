Саакашвили отметил важность решения вопросов, связанных с базированием украинских ВМС в Одесском регионе

Об этом глава области заявил сегодня в Одессе во время пребывания на фрегате «Гетман Сагайдачный», где он принял участие в церемонии вручения дипломов 47 выпускникам Черноморской флотилии юных моряков и совещании, посвященном вопросам базирования флота после его прошлогодней передислокации из Крыма до Одесской и Николаевской областей, передает корреспондент УНИАН.

«Важно, что удалось сохранить ВМС Украины, но важно, чтобы было продолжение, чтобы новые поколения военных моряков также гордо несли традиции», - отметил Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили анонсировал открытие в Одессе Дома юстиции«Нам надо решить вопрос расквартирования Военно-Морских Сил. Мы вчера этот вопрос обсуждали с заместителем министра обороны Украины, ранее - с президентом Украины, и пришли к выводу, что, конечно, местом базирования ВМС Украины должен быть город Одесса, со своими славными морскими традициями, со своей неповторимой спецификой. И с перспективой, что именно в этом замечательном городе ВМС Украины будут сохранены и развиты так, как никогда в прошлом», - сказал Саакашвили.

Он добавил: «Для нас сейчас очень важно, чтобы бытовые условия наших славных представителей ВМС соответствовали тем вызовам, которые нужны для строительства будущего флота. И мы все должны сделать для того, чтобы обеспечить военных моряков жильем».

Читайте такжеДень ВМС Украины будет отмечаться в первое воскресенье июляПо словам главы ОГА, «сегодня наши героические Вооруженные Силы Украины, в том числе Военно-Морские Силы, делают все для того, чтобы враг не смог наступать на наши города и села, чтобы еще сотни тысяч людей не остались бездомными. А в дальнейшем мы все сделаем для того, чтобы то, что они (РФ – УНИАН) временно захватили, в том числе базы базирования ВМС Украины в Крыму, все это было возвращено полностью под украинский контроль. И это обязательно будет, этому нет альтернативы».

Как сказал руководитель области, «город Одесса очень гордится тем, что вы (военный флот) здесь находитесь, что легендарный фрегат «Гетман Сагайдачный» базируется в Одессе, и что ВМС Украины будут находиться здесь до следующих побед, до следующих героических свершений».

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, сегодня, 14 июня, на фрегате «Гетман Сагайдачный» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины проведена церемония вручения дипломов выпускникам Черноморской флотилии юных моряков.

Читайте такжеПорошенко заявил, что Украина должна создать военно-морские силыВыпускников с окончанием обучения поздравили заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, председатель Одесской областной государственной администрации.

В этот же день на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» состоялось совещание с участием представителей руководства Министерства обороны, Одесской ОГА, командование ВМС, посвященная вопросам дальнейшего развития ВМС ВС Украины и социального обеспечения личного состава флота.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили сообщил о принятом решении по дислокации штаба Военно-морских Сил Украины в Одессе.