Саакашвили: Принято решение о дислокации штаба ВМС в Одессе

Об этом он заявил сегодня во время стратегической сессии Одесского региона, передает корреспондент УНИАН.

По словам Саакашвили, утром в воскресенье он посетил флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».

«Сегодня мы приняли решение вместе с Министерством обороны, что штаб ВМС будет в Одессе», - сказал глава ОДА, выразив также надежду, что президент Украины Петр Порошенко это одобрит.

Читайте такжеСаакашвили анонсировал старт работы новой полиции в Одессе с августаВ то же время, Саакашвили отметил, что «нужно понимать, в каких условиях находятся наши моряки, многие из них спят на корабле». Для обеспечения моряков жильем необходимо принимать срочные меры. В частности, как предлагает руководитель области, нужно, например, земельные участки в центре города, которыми владеет Минобороны, продать на аукционе. На вырученные средства построить (приобрести) жилье в менее дорогих районах города, поближе к окраине.

Читайте такжеДень ВМС Украины будет отмечаться в первое воскресенье июля

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит стратегическая сессия, посвященная развитию данного региона. В ней принимают участие более 600 общественных активистов, экспертов, предпринимателей, деятелей культуры, представителей местного самоуправления региона.

Сессия проводится по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации, при поддержке Гражданской платформы «Нова країна».