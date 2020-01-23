Почти треть ветеранов АТО/ООС имеют доход менее 10 тысяч гривень - опрос

В частности, 5% ветеранов получают доход в 4 тыс. 500 грн, а 27% - от 4 тыс. 501 грн до 10 тыс. грн.

Почти треть украинских ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, имеют доход до 10 тыс. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного представительством Международной организации по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц при финансовой поддержке ЕС, представленные на пресс-конференции.

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В частности, социологи спросили о среднемесячном доходе домохозяйств ветеранов.

Так, 5% опрошенных получают доход до 4 тыс. 500 грн, 27% - от 4 тыс. 501 грн до 10 тыс. грн, 18% - от 10 тыс. до 15 тыс. грн, 17% - более 15 тыс. грн . Еще 33% - затруднились ответить.

Также у ветеранов спросили о самооценке финансового положения их домохозяйств.

Так, 3% ветеранов экономят на питании, а 6% - могут позволить себе покупать еду, одежду, обувь и дорогие покупки (машину, квартиру).

18% опрошенных говорят, что им хватает средств на питание, а 36% - могут позволить еду, одежду и обувь. Еще 31% - могут позволить еду, одежду и обувь и другие покупки (бытовую технику).

1% респондентов могут себе позволить любые покупки в любое время. Еще 5% опрошенных затруднились ответить.

Как свидетельствуют результаты опроса, перед привлечением к выполнению боевых задач на востоке Украины большинство ветеранов (74%) работали по найму. 6% опрошенных были самозанятыми, 4% - частными предпринимателями и еще 4% были временно безработными, но активно искали работу.

Социологи отмечают, что по возвращении с военной службы статус занятости ветеранов изменился незначительно.

В частности, количество респондентов, которые работали по найму, уменьшилось до 67%, а доля зарегистрированных частных предпринимателей уменьшилась до 3%. В то же время количество самозанятых и профессиональных военных возросло до 8% и 6% соответственно.

Доля безработных ветеранов несколько увеличилась: 5% не имели работы, но искали ее, 1% - вели домашнее хозяйство. Возросло и количество пенсионеров с 1% до 4%.

Также опрос свидетельствует, что женщины-ветераны чаще работали по найму после возвращения с военной службы, чем мужчины-ветераны (75% против 67%).

Более половины (54%) ветеранов вернулись в учреждения и организации, где они работали до военной службы. Мужчины-ветераны (55%) чаще возвращались на прежнее место работы, чем женщины-ветераны (67%).

При этом,безработные ветераны отмечали, что нуждаются в поддержке в поиске работы.

Так, 26% нуждаются в переквалификации, 20% - поддержке в открытии собственного дела, 18% - индивидуальных или групповых консультациях по профориентации, 16% - приглашении на ярмарки вакансий и информация о них, и 14% - консультациях в центре занятости.

*** В течение июля-октября 2019 года было опрошено 2 тыс. 530 респондентов, включая ветеранов и членов их семей, в Киеве и Киевской области, а также Днепропетровской и Львовской областях, где есть наибольшее сосредоточение ветеранов.

Так, 1 тыс. 780 интервью проведено с ветеранами, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых задач на востоке Украины с апреля 2014 года. Еще 750 интервью проведено с членами семей ветеранов.

В среднем одно интервью длилось около 40 минут.

Выбор респондентов осуществлялся с применением метода «снежного кома». Респонденты выбирались случайно, с помощью базы телефонных номеров Info Sapiens - украинской исследовательской компании, которая проводила предварительные опросы относительно ветеранов.