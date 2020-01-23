Почти половина ветеранов АТО/ООС сталкиваются с дискриминацией – опрос

Чаще всего опрошенные участники боевых действий на Донбассе сталкивались со случаями дискриминации в транспорте.

Почти половина украинских ветеранов (49%), которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, сталкиваются с дискриминацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного представительством Международной организации по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц при финансовой поддержке ЕС, представленные на пресс-конференции.

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У респондентов спросили, сталкивались ли они со случаями предвзятого или несправедливого отношения (дискриминации) к ветеранам в различных сферах за последние шесть месяцев. Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа.

Так, 49% опрошенных ответили, что столкнулись, по крайней мере, с одним случаем предвзятого или несправедливого отношения.

В частности, 31% респондентов сталкивались с такими случаями в транспорте, 14% - при получении медицинских услуг, 11% - при регистрации на получение льгот для ветеранов и их семей и 10% - при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты.

Больше всего о дискриминации говорили респонденты в Киевской области - 68%, и в городе Киев - 50%. Также в Днепропетровской области - 46%, и во Львовской области - 43%.

При этом, у ветеранов спросили о влиянии военного опыта на дальнейшую реинтеграцию в мирную жизнь.

Так, 78% опрошенных ветеранов считают, что граждане не понимают, что на территории Украины идет вооруженный конфликт, 77% - на линии огня люди понимают, что важно, а что нет. Также, 74% говорят, что участие в военных действиях изменило их жизнь навсегда.

73% убеждены, что только те, кто сами участвовали в боевых действиях, способны понять ветеранов, 66% - что в мирной жизни нарушаются права ветеранов, а 32% опрошенных считают, что оторваны от основной части общества (исключены из общества).

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Кроме того, 29% ветеранов сообщили, что нуждаются в индивидуальных консультациях психолога, 16% - консультациях психолога, который имеет опыт военной службы, 15% - нуждаются во встречах с другими ветеранами или группами взаимопомощи, 14% - нуждаются в тренингах по управлению стрессом, 13% - в семейных консультациях психолога, 7% - в групповых консультациях психолога, а 1% выбрали бы другие варианты. Еще 4% не дали ответ.

*** В течение июля-октября 2019 года было опрошено 2 тыс. 530 респондентов, включая ветеранов и членов их семей, в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Львовской областях, где сосредоточено больше всего ветеранов.

Так, 1 тыс. 780 интервью проведено с ветеранами, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых задач на востоке Украины с апреля 2014 года. Еще 750 интервью проведено с членами семей ветеранов.

В среднем одно интервью длилось около 40 минут.

Выбор респондентов осуществлялся с применением метода «снежного кома». Респонденты выбирались случайно, с помощью базы телефонных номеров Info Sapiens - украинской исследовательской компании, которая проводила предварительные опросы в отношении ветеранов.