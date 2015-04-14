Депутатам почти втрое повысили зарплату

Об этом на своей странице в сети Facebook написал народный депутат Верховной Рады VII созыва, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский.

"Хорошая новость для Мустафы (народный депутат Украины Мустафа Найем)... Повысили!! С 1 апреля повысили не только тарифы для населения, но и зарплату для чиновников и депутатов до 17,5 тысяч гривен",– отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ограничил зарплаты чиновникам высшего ранга. В 2015 году месячная зарплата членам Кабинета министров, руководителям центральных органов исполнительной власти и других государственных органов начисляется в размере должностного оклада.

Напомним, одной из доработок бюджета Радой уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.

"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (реестр.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн., а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал Павловский.