Депутатам почти втрое повысили зарплату
Депутатам Верховной Рады Украины VIII созыва с 1 апреля повысили зарплату с около 6,5 тысячи гривен до около 17,5 тысячи гривен в месяц.
Об этом на своей странице в сети Facebook написал народный депутат Верховной Рады VII созыва, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский.
"Хорошая новость для Мустафы (народный депутат Украины Мустафа Найем)... Повысили!! С 1 апреля повысили не только тарифы для населения, но и зарплату для чиновников и депутатов до 17,5 тысяч гривен",– отметил он.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ограничил зарплаты чиновникам высшего ранга. В 2015 году месячная зарплата членам Кабинета министров, руководителям центральных органов исполнительной власти и других государственных органов начисляется в размере должностного оклада.
Напомним, одной из доработок бюджета Радой уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.
"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (реестр.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн., а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал Павловский.
Добра новина для Мустафи... Підвищили!! З першого квітня підвищили не тільки тарифи для населення, а й зарплату для чиновників і депутатів до 17,5 тисяч гривень.Posted by Андрій Павловський on 14 Апрель 2015 г.