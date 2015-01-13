Депутаты доработали бюджет, подняв себе зарплату - Павловский

20:43, 13 января 2015
Политика
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Одной из доработок бюджета Радой уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.

Рада підняла собі зарплату

Об этом пишет бывший народный депутат от "Батькивщины" Андрей Павловский в Facebook.

"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (реестр.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн., а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал он.

Читайте такжеЯценюк посоветовал принимать местные бюджеты, не ожидая изменений в госбюджетВ связи с этим расходы Верховной Рады при «доработке» увеличены на 202 млн. грн. или на 38,5%, отметил экс-нардеп.

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