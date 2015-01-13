Депутаты доработали бюджет, подняв себе зарплату - Павловский
20:43, 13 января 2015Политика
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Одной из доработок бюджета Радой уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.
Рада подняла себе зарплату / Фото УНИАН
Об этом пишет бывший народный депутат от "Батькивщины" Андрей Павловский в Facebook.
"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (реестр.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн., а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал он.
Читайте такжеЯценюк посоветовал принимать местные бюджеты, не ожидая изменений в госбюджетВ связи с этим расходы Верховной Рады при «доработке» увеличены на 202 млн. грн. или на 38,5%, отметил экс-нардеп.
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