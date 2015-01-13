Депутаты доработали бюджет, подняв себе зарплату - Павловский

Об этом пишет бывший народный депутат от "Батькивщины" Андрей Павловский в Facebook.

"Изъята часть 4 пункта 7 Переходных положений относительно ограничения максимального размера заработной платы народным депутатам и членам Кабинета Министров Украины - в размере должностного оклада (в законе (реестр.№1577) ограничено 10 размерами минимальной заработной платы - 12 180 грн., а должностной оклад - 5 600 грн.)", - написал он.

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