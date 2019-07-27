Продолжение скандала з КОРДом в Днепре: делом генерала Глуховери может заняться его сын, возглавляющий целое управление в ГБР

Юрисдикция следственного управления ГБР, где работает Глуховеря-младший, распространяется на Днепропетровскую область.

Делом о задержании спецназовцами КОРД патрульных полицейских, которые остановили автомобиль председателя Нацполиции Днепропетровщины Виталия Глуховери за нарушение правил дорожного движения, может заняться сын генерала Александр Глуховеря, возглавляющий следственное управление Государственного бюро расследований.

На родственную связь обратили внимание пользователи сети.

Как писал в январе 49000.com.ua, юрисдикция этого управления ГБР распространяется на Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области.

"До того он работал в прокуратуре Днепропетровской области и как следует из собеседования во время конкурса на должность начальника следственного управления ГБР, сделал там головокружительную карьеру: став стажером в 2013 году после окончания университета, Александр Глуховеря уже поднялся до заместителя начальника в 2015-м. На этой должности он трудился до 2018 года. При этом, подавая заявку на конкурс, Александр почему-то не указал, что его отец является начальником Днепропетровской областной полиции, хотя того требуют правила. На собеседовании молодой прокурор почему-то не смог конкретно ответить, почему он забыл рассказать о своем отце", - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля был водитель руководителя полиции Днепропетровской области.

"Во время общения с патрульными водитель, вероятно, звонил руководителю (Виталию Глуховери – ред.). После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских", – сообщили в ГБР.

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Теперь, когда обнародовали видео инцидента, Глуховерю подозревают в превышении полномочий, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия. Наказывают за такое лишением свободы до 8 лет с потерей права занимать определенные должности до 3 лет.