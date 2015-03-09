Более 60% крымчан хотят обратно в Украину - опрос газеты оккупантов

В опросе о том, как бы сегодня крымчане проголосовали на референдуме в Крыму, который проходит на сайте провластной газеты оккупантов «Крымская правда», 61% респондентов проголосовали за «Более широкие полномочия Крыма в составе Украины», пишет Крым.Реалии.

Опрос «Как бы вы ответили на вопросы всекрымского референдума сегодня?» был опубликован на сайте 5 марта 2015 года, по состоянию на 8 часов 00 минут 9 марта участие в нем приняли 4510 человек. За присоединение к России проголосовали 19% опрошенных, еще 20% «не явились бы на референдум».

По состоянию на 12.40 сайт «Крымская правда» перестал работать.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

Читайте такжеПутин создает в Крыму гигантскую военную базу - правозащитник

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

После этого США и Европейский союз ввел ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.

Чтобы подробнее рассмотреть изображение, перейдите по ссылке.