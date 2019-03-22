Родительская суббота – традиции, приметы и суеверия

На время Великого поста выпадает три родительских субботы.

Первая Родительская суббота во время Великого поста в 2019 году выпадает на 23 число. В этот день в православных храмах будет совершаться служба в память обо всех умерших. Как молиться за умерших родных и близких, а также когда стоит идти в храм, расскажет УНИАН.

Родительская суббота в переводе с греческого означает ходатайство. Именно в особые дни поминовения усопших любой мирянин может донести до Бога искреннюю молитву о близком ему человеке. Только мы можем упросить Господа теплыми мольбами, чтобы он даровал умершим покой и вечную жизнь, поэтому миссия христианина в этот день становится глобальной и значимой.

Почему родительскими считаются именно субботы?

Согласно Библии, Господь один день в неделе выделил для молитв за усопших: «ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». Праздничным днем у христиан, в который принято посещать храмы и молиться, считается воскресение. В то же время субботу принято считать днем поминальным: «Почему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих».

Иными словами, христианская суббота - это своеобразный символ радостного вечного отдыха мертвых в Царстве Небесном. Отсюда и происходит обычай совершения заупокойных богослужений именно в субботние дни.

Родительские субботы в Великий пост

Днями особого поминовения усопших в Православной церкви являются пять родительских суббот. На время Великого поста выпадает три родительских субботы.

Первая родительская суббота в 2019 году выпадает на 23 марта, во время второй недели Поста.

Вторая родительская суббота выпадает на 30 марта, в третью неделю Великого Поста.

Третья состоится 6 апреля, завершая четырехнедельный Строгий Пост.

В это время службы, посвященные усопшим, проводятся после основных праздничных литургий, так как во время Поста люди заботятся о своих душах, преодолевают сложности воздержания и просят у Высших сил помощи.

Как молиться за умерших родных и близких

Верующие, которые потеряли родственников, приходят в храм в пятницу к началу службы. Приходить нужно заблаговременно, чтобы не мешать молящимся и успеть заказать все необходимые требы в память об умерших родных.

Верующие приносят на помин растительное масло, сахар, муку и другие продукты, необходимые для выпекания просфор. Перед началом богослужения христиане подают записки об упокоении сродников, заказывают панихиду или обширный помин (когда имя умершего проговаривается на богослужении в пятницу вечером и в субботу утром). А также заказывают проскомидию об упокоении, когда во время Литургии – на главном церковном богослужении - священник вынимает из просфор частицы о здравии и упокоении христиан, за которых подавались записки.

Нужно сказать, что посещение храма только в пятницу не приветствуется, чтобы почтить память ушедшего в мир иной человека сполна, необходим полноценный помин, который делает обязательным посещение храма и в субботу утром.

После службы каждый сможет организовать поминальный обед, однако во время поста пища должна быть скромной и постной. В эти дни также ходят на погосты, чтобы навести порядок на могилах, принести свежие цветы, зажечь свечи и вознести молитвы по умершим. Нередко на могилах оставляют так называемый помин: угощения и сладости. Церковь не одобряет этого и напоминает, что помин следует оставлять живым, которые могут помолиться за упокой душ.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

В этот день запрещается ссориться, сквернословить и плохо говорить о покойном, категорически запрещено и считается большим грехом поминать усопших водкой. Считается, что в этот день нельзя отказывать в милостыне, а также шумно веселиться. На могилах усопшего не нужно оставлять предметы из жизни, указывающие на его вредные привычки и пристрастия. Работать в этот день не запрещено, но священники настаивают на том, чтобы было время на поход в церковь.

Поговорки и приметы на родительскую субботу

Живы родители - почитай, а умерли – поминай;

Покойника не поминай лихом, а добром - как хочешь;

Поминай живых добром, а покойничков зеленым вином;

Человек рождается на смерть, умирает на жизнь;

Тяжела земля, а как обольёшь её пивцом да винцом - всё полегчает;

Добром поминай, зло забывай.