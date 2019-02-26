Вера Брежнева оголила грудь (фото)

Фаны в восторге от нового фото артистки.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в ярко-розовом платье с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.

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На опубликованном в Instagram снимке певица сделала акцент на губах, выбрав яркую помаду. Образ дополнили небрежная укладка и серьги.

Многие подписчики расхвалили фото Брежневой, отметив, как она прекрасно выглядит.

Напомним, 25 февраля певица Настя Каменских полностью обнажилась на фото. В кадре она сидела в постели, прикрыв грудь одеялом.