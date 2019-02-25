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Настя Каменских полностью обнажилась на фото

11:03, 25 февраля 2019
Общество
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Каменских "взорвала" сеть / instagram.com/kamenskux

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре Каменских предстает полностью обнаженной. Она сидит в постели, прикрыв грудь одеялом.

"Кто еще не видел мою "Попу, как у Ким", ссылка в профиле", - говорится в сообщении артистки.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.  

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Теги: #фото#Настя Каменских