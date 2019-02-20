Мангер отказался дать показания о причастности генерала СБУ к убийству Гандзюк - СБУ

Он также отказался пройти проверку на полиграфе.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отказался дать показания о причастности генерала Службы безопасности Украины Данила Доценко к нападению на активистку.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В СБУ напомнили, что во время судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность дать показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения в совершении организации убийства Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы Данила Доценко и пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

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«Однако 15 февраля во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

«Более того, 20 февраля на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, повторно отказался их давать», - добавили в СБУ.

В СБУ убеждены, что такая позиция Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и о сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа.

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Также в СБУ призвали Мангера и его адвокатов прекратить «необоснованно обвинять» сотрудника СБУ в тяжком преступлении. «Орган досудебного расследования призывает сторону защиты не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова — в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6 , п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

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Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Даниилом Доценко покушения на Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева принял решение взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля Мангер вышел на работу.

19 февраля в Генпрокуратуре заявили, что подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева о применении меры пресечения в отношении Мангера.

20 февраля в Киевском апелляционном суде заявили, что на 21 февраля назначено заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на меру пресечения Мангеру.