American Councils и Kings Colleges проведут в Киеве презентацию американских образовательных программ
10 февраля 2015 в Киеве состоится презентация образовательных программ в США. Американские специалисты в области образования расскажут об условиях поступления в колледжи, высшие учебные заведения США, обучении на краткосрочных программах, о языковых курсах, подготовке к университетам, а также возможностях получения стипендий и грантов.
Презентация пройдет в рамках Британско-Американских Образовательных Дней в Украине и будет состоять из двух частей:
-«Пять шагов на пути к образованию в США» (Five Steps to Study in the US), презентация American Councils in Ukraine.
-«Следуйте за Вашей американской мечтой» (Follow Your Dream to the USA), презентация Kings Colleges, США. Лектор: Эрик Фурштейн (Eric Fuerstein), региональный директор Kings Colleges.
Время и место проведения презентации:
10 февраля 2015, начало в 16:00;
Лекционное пространство образовательной организации «Культурный Проект» - «Образовательная станция 31В1», ул. Пушкинская, 31-В-1.
Презентация «Следуйте за Вашей американской мечтой. Follow Your Dream to the USA» будет полезна всем, кто интересуется возможностью получения образования в США. Лектор подробно расскажет об условиях поступления в вузы США, учебы на краткосрочных программах, возможностях перевода в американский вуз для украинских студентов, а также стипендиях.
Программы и учебные заведения, о которых будет рассказано на презентации Follow Your Dream to the USA:
летние курсы английского языка для школьников и студентов младших курсов вузов (Лос-Анджелес, Малибу, Нью-Йорк, Бостон);
бакалавриат и магистерские программы (Canisus College – Нью-Йорк, Pine Manor College – Бостон, Marymount College – Калифорния);
подготовка к поступление в университет (Canisus College – Нью-Йорк, Pine Manor College – Бостон, Marymount College – Калифорния);
поступление в ведущие университеты США (в частности, City University of New York, State University of New York Albany, State University of New York Geneseo, Emory University, Rutgers-Camden, Texas A&M International University, University of North Carolina Wilmington, Washington State University, University of California Berkley, UCLA, University of Southern California, California State University, Pepperdine University);
финансирование учебы в США, стипендии.
Регистрация на презентацию образовательных программ в США:
Тел.: (044) 578 0033
e-mail: uk@donstream.com.ua
Абитуриенты, имеющие необходимый уровень знания английского языка, смогут пройти вступительное собеседование с региональным директором Kings Colleges Эриком Фурштейном. После успешного прохождения собеседования и написания письменного теста по английскому языку абитуриенты будут зачислены в Kings Colleges и могут получить частичную стипендию на обучение.
Kings Colleges:
Kings Colleges – это обширная система колледжей, школ и летних кампусов в США и Великобритании, здесь предлагается широкий выбор образовательных программ для разных возрастов и потребностей, от детских летних лагерей до сложных академических программ для иностранных абитуриентов.
Колледжи Kings имеют тесные партнерские отношения с лучшими университетами США и Великобритании, в которые для выпускников Kings Colleges гарантировано прямое поступление без вступительных экзаменов.
Талантливым студентам в Kings Colleges предоставляются стипендии.
Британско-Американские Образовательные Дни пройдут с 10 по 14 февраля в Киеве.
Цель Британско-Американских Образовательных Дней – предоставить украинцам возможность узнать об образовательных программах различной направленности из уст представителей ведущих специально отобранных учебных заведений США, Великобритании, а также других стран ЕС.
Организатором Британско-Американских Образовательных Дней является Oxbridge Futures Education, партнерами – British Council, American Councils и «Культурный Проект».
Oxbridge Futures Education – бренд, в рамках которого перспективным студентам из Украины и других стран предоставляются консалтинговые услуги по зарубежным образовательным программам. Представитель ведущих учебных заведений мира: университетов, колледжей, языковых школ, школ-пансионов.
Образовательная организация «Культурный Проект» – это альтернативное гуманитарное образование для взрослых.
Образовательные программы с таким названием проходят уже более пяти лет подряд - однако формат организации существенно изменился с момента ее основания. От одноразовых циклов лекций в сфере современного искусства Культурный Проект сначала эволюционировал в регулярные объемные курсы по истории искусства, а с 2014 года запущены лектории по «свободному искусству»: литературе, философии, истории, музыке. Главная цель такого подхода - дать системные и глубокие гуманитарные знания, которые формируют целостную картину культурного процесса.
Культурный Проект имеет опыт работы как с украинскими, так и зарубежными экспертами, среди которых: Франсуаза Барб-Галь, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов, Питер Гринуэй, Виктор Марущенко, Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Ярослав Грицак.
В 2014 году в «Культурном Проекте» появился собственное лекционное пространство на ул. Пушкинской – «Образовательная Станция 31В1».