American Councils и Kings Colleges проведут в Киеве презентацию американских образовательных программ

10 февраля 2015 в Киеве состоится презентация образовательных программ в США. Американские специалисты в области образования расскажут об условиях поступления в колледжи, высшие учебные заведения США, обучении на краткосрочных программах, о языковых курсах, подготовке к университетам, а также возможностях получения стипендий и грантов.

Презентация пройдет в рамках Британско-Американских Образовательных Дней в Украине и будет состоять из двух частей:

-«Пять шагов на пути к образованию в США» (Five Steps to Study in the US), презентация American Councils in Ukraine.

-«Следуйте за Вашей американской мечтой» (Follow Your Dream to the USA), презентация Kings Colleges, США. Лектор: Эрик Фурштейн (Eric Fuerstein), региональный директор Kings Colleges.

Время и место проведения презентации:

10 февраля 2015, начало в 16:00;

Лекционное пространство образовательной организации «Культурный Проект» - «Образовательная станция 31В1», ул. Пушкинская, 31-В-1.

Презентация «Следуйте за Вашей американской мечтой. Follow Your Dream to the USA» будет полезна всем, кто интересуется возможностью получения образования в США. Лектор подробно расскажет об условиях поступления в вузы США, учебы на краткосрочных программах, возможностях перевода в американский вуз для украинских студентов, а также стипендиях.

Программы и учебные заведения, о которых будет рассказано на презентации Follow Your Dream to the USA:

летние курсы английского языка для школьников и студентов младших курсов вузов (Лос-Анджелес, Малибу, Нью-Йорк, Бостон);

бакалавриат и магистерские программы (Canisus College – Нью-Йорк, Pine Manor College – Бостон, Marymount College – Калифорния);

подготовка к поступление в университет (Canisus College – Нью-Йорк, Pine Manor College – Бостон, Marymount College – Калифорния);

поступление в ведущие университеты США (в частности, City University of New York, State University of New York Albany, State University of New York Geneseo, Emory University, Rutgers-Camden, Texas A&M International University, University of North Carolina Wilmington, Washington State University, University of California Berkley, UCLA, University of Southern California, California State University, Pepperdine University);

финансирование учебы в США, стипендии.

Регистрация на презентацию образовательных программ в США:

Тел.: (044) 578 0033

e-mail: uk@donstream.com.ua

Абитуриенты, имеющие необходимый уровень знания английского языка, смогут пройти вступительное собеседование с региональным директором Kings Colleges Эриком Фурштейном. После успешного прохождения собеседования и написания письменного теста по английскому языку абитуриенты будут зачислены в Kings Colleges и могут получить частичную стипендию на обучение.

Kings Colleges:

Kings Colleges – это обширная система колледжей, школ и летних кампусов в США и Великобритании, здесь предлагается широкий выбор образовательных программ для разных возрастов и потребностей, от детских летних лагерей до сложных академических программ для иностранных абитуриентов.

Колледжи Kings имеют тесные партнерские отношения с лучшими университетами США и Великобритании, в которые для выпускников Kings Colleges гарантировано прямое поступление без вступительных экзаменов.

Талантливым студентам в Kings Colleges предоставляются стипендии.

Британско-Американские Образовательные Дни пройдут с 10 по 14 февраля в Киеве.

Цель Британско-Американских Образовательных Дней – предоставить украинцам возможность узнать об образовательных программах различной направленности из уст представителей ведущих специально отобранных учебных заведений США, Великобритании, а также других стран ЕС.

Организатором Британско-Американских Образовательных Дней является Oxbridge Futures Education, партнерами – British Council, American Councils и «Культурный Проект».

Oxbridge Futures Education – бренд, в рамках которого перспективным студентам из Украины и других стран предоставляются консалтинговые услуги по зарубежным образовательным программам. Представитель ведущих учебных заведений мира: университетов, колледжей, языковых школ, школ-пансионов.

www.oxbridgefutures.org

Образовательная организация «Культурный Проект» – это альтернативное гуманитарное образование для взрослых.

Образовательные программы с таким названием проходят уже более пяти лет подряд - однако формат организации существенно изменился с момента ее основания. От одноразовых циклов лекций в сфере современного искусства Культурный Проект сначала эволюционировал в регулярные объемные курсы по истории искусства, а с 2014 года запущены лектории по «свободному искусству»: литературе, философии, истории, музыке. Главная цель такого подхода - дать системные и глубокие гуманитарные знания, которые формируют целостную картину культурного процесса.

Культурный Проект имеет опыт работы как с украинскими, так и зарубежными экспертами, среди которых: Франсуаза Барб-Галь, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов, Питер Гринуэй, Виктор Марущенко, Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Ярослав Грицак.

В 2014 году в «Культурном Проекте» появился собственное лекционное пространство на ул. Пушкинской – «Образовательная Станция 31В1».

www.culturalproject.org