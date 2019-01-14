Русский турист в дом – счастье в дом

Пришло время опровергнуть один из самых циничных русофобических мифов, выдуманных заокеанскими ястребами туристической военщины.

Сейчас об этом уже можно говорить. Долгие годы мировая закулиса практически открыто распространяла наглую, не подкрепленную фактами ложь, будто бы нигде в мире не любят туристов из России, при том что на самом деле все обстояло с точностью наоборот, однако природная вежливость, здоровая застенчивость и вечная склонность к рефлексии не позволяла русским людям достойно ответить этим лживым пидарасам. Чуя свою безнаказанность, путая порядочность со слабостью, мерзавцы широко пользовались этим, с каждым разом все больше сатанея вследствие понимания того, что у них нет иного способа остановить всемирную популярность русских за рубежом. Чего стоит хотя бы случившийся на днях инцидент на ралли «Дакар», когда агенты ЦРУ бросили под колеса российского КамАЗа престарелого негра! Сидевший за рулем грузовика русский пилот даже не заметил случившегося, потому что завистники перебили ему передний мост, прострелили задний проход и заклеили газетами лобовое стекло, из-за чего ему приходилось маневрировать, ориентируясь по крикам случайной выпи, но организаторов гонки это не остановило: русский экипаж был дисквалифицирован, унижен и опущен.

Об оголтелой клевете на простых русских туристов и вовсе, казалось бы, говорить не приходится, однако нынешний международный авторитет России уже не позволяет ей спокойно сносить провокационные выходки злопыхателей. Так, появившаяся на выходных публикация туристического рейтинга, согласно которому русские туристы в очередной раз стали самыми ненавистными курортными соседями для немцев, вместо того, чтобы традиционно остаться незамеченной (подумаешь, новость), вызвала в РФ настоящую бурю негодования и множество выступлений с опровержениями - дошло до того, что не смог молчать и высказался даже хозяин одного берлинского бара Александр, которому «милые» русские дают хорошие чаевые. «Это часть отголосков безумной информационной кампании, которая на протяжении долгого времени велась против России, - констатировала российская пресса. - В Тунисе или в Турции местные скажут, что самые опасные туристы - это немцы. А если, извините, у нас провести опрос по поводу финнов...».

Об оголтелой клевете на простых русских туристов и вовсе, казалось бы, говорить не приходится, однако нынешний международный авторитет России уже не позволяет ей спокойно сносить провокационные выходки злопыхателей

В том-то и дело. Сколько уже раз такое было, когда пьяный финн устраивал мордобой в русском самолете, летящем куда-нибудь в Египет, и это еще спасибо, если рейс прерывали на полпути вследствие того, что финн в пылу схватки высосал пилоту глаз и сломал стюардессе ногу проходившим мимо ребенком по имени Иван. Потому что, долетев до курорта, невоспитанный иностранец первым делом мочился в бассейн с бортика, завязывал с персоналом драку из-за недолива коктейлей, хватал за задницы верблюдов и всяческим иным образом позорил Россию на международной арене, на каждом углу подло представляясь Витей из Коломны и славя Путина. Русские люди пытались урезонить негодяя, но для этого они, к сожалению, были слишком хорошо воспитаны.

Нередко к русскому туристу, томно сидящему у закатного моря с бутылочкой нарзана в одной руке и томиком Зинаиды Гиппиус в другой, подкатывало пьяное английское мурло и пыталось побрататься, мотивируя это тем, что его, мурла, дед освободил мир от коричневой чумы фашизма. «Тринадцать, темное число! – задумчиво отвечал ему на это русский турист. - Предвестье зол, насмешка, мщенье, измена, хитрость и паденье... Позвольте, что?!». «Чего ты там лопочешь на своем языке, козел нерусский!» - отвечал ему англосакс, охаживая удивленного русского туриста шезлонгом по горбу.

Здесь следует сказать, что русские туристы всегда очень хорошо образованы, отлично знают английский язык и, в отличие от англичан, никогда не бросаются с кулаками на работников отелей за то, что те не соизволили до сих пор выучить английский.

Русские, в отличие от европейцев, никогда не нагребают себе полные тарелки из общей миски, тем более своей ложкой, - они пережили блокаду. Когда какой-нибудь толстый француз с вечным аляповатым крестом на цепуре, будучи не в силах сожрать нахватанное, начинает разбрасывать по столу макароны, предварительно облизав их, чтоб никому не достались, русский всегда подойдет к нему и вежливо скажет: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб не игрушка, им не сори». «Отстань, пиндос проклятый, - обычно отвечает в таких случаях француз, - дай лучше закурить». «Сам не курю, и вам не советую», - говорит русский турист и, вежливо попрощавшись, отправляется играть на флейте в сольфеджио, а француз еще долго смотрит ему в спину ненавидящим взглядом, мысленно призывая Путина, и строчит русофобские отзывы на «Букинг».

Нередко к русскому туристу, томно сидящему у закатного моря с бутылочкой нарзана в одной руке и томиком Зинаиды Гиппиус в другой, подкатывало пьяное английское мурло и пыталось побрататься, мотивируя это тем, что его, мурла, дед освободил мир от коричневой чумы фашизма

Норвежцы часто тырят в номерах. Известно, что один рукастый норвежец способен вынести из сьюта не только туалетную бумагу и жидкое мыло, слитое в панаму, но и все электроприборы, включая розетки и встроенный в стену фен. Для этого норвежец заранее берет с собой специальную отверточку, предусмотрительно украденную в ночную смену на заводе имени ленинского комсомола. Проживающий по соседству русский турист в таких случаях всегда делает нерадивому иностранцу замечание, в ответ на которое тот начинает ругаться матом, укорять освобождением от коричневой чумы фашизма и в конце концов пытается подкупить принципиального соседа одноразовыми тапочками, на что русский турист лишь укоризненно качает головой и, глубоко вздохнув, уходит в библиотеку.

О самих немцах и вовсе лучше не говорить. Достаточно того, что каждое девятое мая они тащат на курорты свои эсэсовские пилотки и, напившись шнапсу, маршируют вокруг бассейна с портретами дедов из дивизии «Мертвая голова», празднуя победу в великой отечественной войне. Европейцы разбегаются от них кто куда, и только русские туристы неприятно удивлены. «Что это за милитаристский угар? - говорит немцам то один, то другой русский турист. – Столько людей полегло, а они шабаш устроили». «На Москву, за наташками! - отвечают немцы, теребя кресты на цепурах. - Можем повторить!». Русские туристы философски разводят руками и уходят в нумера. Ночью к ним ломятся окончательно упившиеся фрицы, но русские туристы не поддаются на провокации, а тихо сидят с детьми на руках и читают Евангелие.

Неудивительно поэтому, что к русским за границей такое отношение. Кому из этого дикого, вечно пьяного европейского сброда понравится отдыхать рядом со столь утонченными и начитанными людьми высокой культуры и быта?! Хорошо, что теперь пришло время сказать историческую правду и назвать вещи своими именами. Русский турист в дом – счастье в дом.

Всех желающих помочь украинской армии улучшить ритуальный сервис для российских туристов на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ