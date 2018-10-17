Название, устройство и устав: глава УАПЦ рассказал о серьезных спорах с Филаретом по Собору

Церкви не могут прийти к согласию ни по одному пункту и, соответственно, провести Объединительный собор.

Предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заявил, что Объединительный Собор может состояться лишь тогда, когда будет устав и название единой церкви, однако сейчас еще ничего нет.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK, пишет ТСН.

"Еще устав мы не готовим, названия ей нет. Нет статуса или модели, которая будет, или строй или патриарший или митрополичий. С чем идти на собор?", - пояснил он.

Также он отметил, что общался по Собору с главой УПЦ КП Филаретом, однако разговор перерос в спор.

Руководители церквей говорили 14 числа, на Покрову. "Меня потрясло общение", - сказал Макарий. Так, Филарет настаивает, чтобы новая украинская церковь оставила устав УПЦ КП.

"Я говорю: "Ваше святейшество, Собор собирать – так нет устава". А он говорит: "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав". "Нет, – говорит, – мой устав". 15-й год повторяется", - сказал предстоятель УАПЦ.

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По словам Макария, споры возникли и по поводу названия. Так, Филарет якобы заявил, что "Название уже есть" и все должны присоединиться к этому имени, которое существует сейчас, "и возглавляет его патриарх".

"Третий вопрос, какой статус или какая модель. Когда я сказал, может быть, митрополичья или патриаршая - надо знать. А он со злобой сказал, что не будет, будет патриаршая. А экзархи ничего не говорят. Вот такое дело", - отметил также митрополит Макарий.

Он напомнил, что когда подписывалось обращение к Вселенскому патриарху, президент сказал, что название будет "Православная церковь в Украине". "Но сейчас о названии никто не разговаривает. Говорят, что название готовит Вселенский патриарх", - добавил предстоятель УАПЦ.

На вопрос, кому же будут вручать Томос, он ответил коротко: "Это Богу известно".

Макарий отметил, что не знает, скажутся ли споры между церквами на том, как будет проходить Собор. "Чего про Собор говорить? Прежде надо обсудить текущие вопросы, а потом про Собор говорить. Если Собор, то надо устав объединяющей церкви – там где надо готовиться 2 недели. Модель надо знать", - пояснил предстоятель церкви.

Ранее стало известно, где может состояться Объединительный собор относительно создания единой Украинской церкви. В мероприятии должны принять участие и некоторые иерархи УПЦ МП. Когда состоится собор, пока неизвестно, но в УПЦ КП пообещали делать все, чтобы это произошло поскорее и чтобы решение о создании единой поместной церкви было принято до следующего заседания Синода Константинопольского патриархата, который состоится во второй половине ноября.