Ранее Киевский патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку объединительного собора.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что в ближайшее время в Киеве состоится объединительный собор украинских церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я убежден, что в ближайшее время состоится всеукраинский православный собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи, патриоты Украины, которые провозгласят создание единой поместной украинской православной церкви. После объединительного собора в Киеве патриарх Варфоломей вручит предстоятелю поместной украинской православной церкви томос об автокефалии», - сказал спикер.

Он добавил, что это фактически будет уже «формальное действие» после проведения собора.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября Киевский патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку объединительного собора.