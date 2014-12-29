Порошенко назвал рейд под Иловайском «блестящей операцией» украинских военных

Об этом он заявил на своей итоговой пресс-конференции.

«Никто иловайск не забыл и не забудет, как кому-то казалось. И за Иловайск уже наказаны сотни убийц знаете когда? 25 августа, когда на нашу территорию абсолютно вероломно было совершено вторжение российских войск. На истощенные, без резервов, с разбитой техникой украинские войска. И 3 сентября мы собрали две тактические группы 79 и 75 бригады пошли в рейд по тылам Иловайска, где стояли российские войска и убивали наших ребят, тогда наши ребята поехали и наказали сотни убийц. И поехали цинки», - заявил Порошенко.

«Это была одна из самых блестящих операций украинских вооруженных сил», - добавил он.